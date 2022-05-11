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Жулин — о запрете Тутберидзе подходить ко льду в США: «Россия для них — сбой»

Жулин высказался о запрете Тутберидзе подходить ко льду в США
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Двукратный олимпийский призер Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова директора американского катка в Норвуде о том, что тренеру Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду.

«А вам не кажется, что всех нас сторонятся, не только Тутберидзе? Сами не видите, что происходит? Россия для них — сбой. Вы представляете, что кто-то сейчас поедет в Америку отдыхать из русских? Так что, конечно, ей там будут палки в колеса вставлять и говорить, что она персона нон грата. Тяжелая у нее ситуация. Я бы на ее месте просто с дочерью увиделся бы, походил и погулял с ней. Чего дразнить этих американцев?» — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Сообщалось, что Тутберидзе приедет в Бостон к своей дочери Диане Дэвис. 19-летняя российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в местном клубе работает над новой программой.

Фигурное катание
Александр Жулин
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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