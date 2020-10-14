Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

— Мне очень понравилась Камила, — цитируют Гончаренко «Известия». — Она показала практически безукоризненный вариант короткой программы: красивое и вдохновляющее катание. На мой взгляд, короткая Валиевой — лучший прокат на завершившихся состязаниях.

Что касается произвольной программы, то мне кажется, что сама тема «Болеро» — это не ее. Пока она ее не чувствует. Музыка довлеет над ней. В короткой Камила смотрится гораздо гармоничнее. Но в ошибках спортсменки я не вижу какого-то провала. Это только начало сезона, такое бывает. Надо делать выводы, работать дальше, и все получится.

На этапе в Москве Валиева набрала 233,70 балла, заняв второе место. Первое место заняла Александра Трусова (240,59).