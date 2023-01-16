Роднина считает, что Косторная оставила свой след в одиночном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание.

«Надо видеть, с кем она катается и как это выглядит. Я не знаю ее партнера. Это достаточно частый и естественный процесс, когда из одиночного фигуристы переходят в парное катание. Таких примеров много. Алена всегда мне нравилась! Она выделялась — очень гармоничной была на льду с хорошей фигурой и техникой. Она очень яркая. Надеюсь, что Алене это удастся воплотить и в парном катании. В одиночном она оставила свой след», — сказала Роднина «СЭ».

Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В июле 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, но в марте 2021 года вновь вернулась к Тутберидзе. С марта 2022 года фигуристка тренировалась в ЦСКА у Елены Буяновой.

В декабре 19-летняя Косторная выступила в паре с Георгием Куницей в шоу Евгения Плющенко.