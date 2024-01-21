Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:08

Худайбердиева — об участии танцоров на ЧР по прыжкам: «Заставлять нас прыгать — кринж»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка России Елизавета Худайбердиева оценила возможность участия в чемпионате России по прыжкам среди фигуристов представителей танцевального вида.

— Можно ли подключить танцоров к чемпионате? Считаю, что нет, если отбросить все сантименты. Парное катание зрелищно, а танцы для меня больше про искусство. Зритель пойдет на то, как подкидывают девочку под потолок, а не на то, как я кручу параллельно твиззлы, хоть это и тоже сложно. Можно как-то внедрить это в шоу-программы.

Просто не очень понятно, что нам делать. Заставлять танцоров прыгать? Это будет кринж и травмоопасно. Человек, который пришел на трибуны, не поймет. Танцоры не присутствуют здесь по понятным причинам, как бы грустно это ни звучало, — сказала Худайбердиева.

Второй в истории чемпионат России по прыжкам проходит в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены». Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей. Участники второй команды разделят между собой 3 миллиона рублей.

Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Козловский. Командный турнир на чемпионате России по прыжкам. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
2
0
Читайте также
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Худайбердиева: «Логично было бы увидеть Трусову на чемпионате России по прыжкам»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости