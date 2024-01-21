Худайбердиева — об участии танцоров на ЧР по прыжкам: «Заставлять нас прыгать — кринж»

Российская фигуристка, чемпионка России Елизавета Худайбердиева оценила возможность участия в чемпионате России по прыжкам среди фигуристов представителей танцевального вида.

— Можно ли подключить танцоров к чемпионате? Считаю, что нет, если отбросить все сантименты. Парное катание зрелищно, а танцы для меня больше про искусство. Зритель пойдет на то, как подкидывают девочку под потолок, а не на то, как я кручу параллельно твиззлы, хоть это и тоже сложно. Можно как-то внедрить это в шоу-программы.

Просто не очень понятно, что нам делать. Заставлять танцоров прыгать? Это будет кринж и травмоопасно. Человек, который пришел на трибуны, не поймет. Танцоры не присутствуют здесь по понятным причинам, как бы грустно это ни звучало, — сказала Худайбердиева.

Второй в истории чемпионат России по прыжкам проходит в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены». Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей. Участники второй команды разделят между собой 3 миллиона рублей.