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Сегодня, 16:35

Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Итоговый результат командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
Фото Скриншот трансляции
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Команда фигуриста Дмитрия Козловского победила команду Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.

Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.

Итоговый результат командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
Фото Скриншот трансляции

В решающем пятом раунде команду Козловского представляли Иван Попов (набрал 34,89 балла), Маргарита Базылюк (57,08) и Лев Лазарев (50,18). За команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79).

Костылева дважды упала в финальном раунде, из-за чего получила низкие баллы по сравнению с остальными участниками.

В пятом раунде фигуристы должны были исполнить два каскада или один каскад и одну комбинация из не более чем пяти прыжков.

Команда Козловского: Базылюк, Муравьева, Гордеева, Лазарев, Семененко, Попов, Чикмарева/Янченков, Бойкова/Козловский, Алиев (приглашенный гость).

Команда Галлямова: Петросян, Костылева, Кольцова, Федотов, Дикиджи, Гуменник, Осокина/Грицаенко, Мишина/Галлямов, Туктамышева (приглашенный гость).

Фигурное катание
Дмитрий Козловский
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