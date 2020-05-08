Хореограф «Хрустального» Алексей Железняков — об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Яна Рудковская не удивится, если Тутберидзе после отписки от Трусовой в Instagram подпишется на Плющенко. Вы как, подпишетесь?

— Я бы тоже отписался, да в общем я так и сделал. Уходить надо красиво и правильно, а не так, как это было сделано. Когда человек предает, он перестает для нас и каждого существовать. А для вас это разве не так? После такого все уважение и любовь попросту куда-то улетучиваются.

А по поводу госпожи Рудковской скажу так: все отлично знают, как она умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. В ход идет все, просто все ресурсы. Такие занятия — не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим путем. Светлым путем.

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