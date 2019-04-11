"Хочется, чтобы пацаны боролись так же, как и наши девочки". Плющенко - о командном ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что сборная России еще может побороться за победу на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Россияне занимают промежуточное третье место, имея в активе 38 баллов.

- Третье место - не конец истории, у нас впереди еще парное катание, еще произвольные программы, - приводит ТАСС слова Плющенко. - Турнир только начался, вся основная борьба еще впереди, но побороться надо, это командный турнир, значит надо выжать из себя максимум, бороться за каждый элемент, ведь каждый приносит баллы. Конечно, хочется, чтобы пацаны боролись так же, как и наши девочки.

Интерес к этому турниру, последнему в сезоне, логичен, ведь фигурное катание стало очень популярным благодаря новым спортсменам, новому фигурному катанию, когда девочки делают аксель в три с половиной оборота, выполняют все возможные четверные прыжки. Подтянутся наши ребята, будет вообще супер.

Напомним, промежуточным лидером турнира является сборная США (50 баллов), второе место занимает команда Японии (48).

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