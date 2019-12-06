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Ханю не против поработать с российским тренером

02:37
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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю признался, что готов поработать с российским тренером на сборах, если появится такая возможность. Тренером 24-летнего фигуриста является канадец Брайан Орсер.

— Я с большим уважением отношусь к российскому фигурному катанию. Если у меня будет такая возможность, то попробую поработать, мне это интересно, — цитирует ТАСС Ханю. - Почему бы и нет? Дело в том, что мне не очень комфортно отвечать на этот вопрос, когда здесь (на финале Гран-при в Турине — прим. ТАСС) со мной нет ни одного тренера. Мне хотелось бы узнать о секретах успеха российских фигуристов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7279657

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