Ханю не против поработать с российским тренером

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю признался, что готов поработать с российским тренером на сборах, если появится такая возможность. Тренером 24-летнего фигуриста является канадец Брайан Орсер.

— Я с большим уважением отношусь к российскому фигурному катанию. Если у меня будет такая возможность, то попробую поработать, мне это интересно, — цитирует ТАСС Ханю. - Почему бы и нет? Дело в том, что мне не очень комфортно отвечать на этот вопрос, когда здесь (на финале Гран-при в Турине — прим. ТАСС) со мной нет ни одного тренера. Мне хотелось бы узнать о секретах успеха российских фигуристов.