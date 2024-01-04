Губерниев: «Рудковская и Тарасова смогут нормально себя чувствовать в комментаторской кабине, если с ними третьим буду я»

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание известного продюсера Яны Рудковской прокомментировать фигурное катание с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Я с Татьяной Анатольевной Тарасовой комментировал такое, о чем только можно мечтать. Мы с ней и Олегом Павловичем Табаковым комментировали открытие Олимпиады в Турине 18 лет назад. Поэтому я свой гештальт в этом смысле закрыл по полной программе, как другим и не снилось.

Безусловно, Рудковская и Тарасова смогут нормально себя чувствовать в комментаторской кабине, если с ними третьим буду я. В качестве дядьки-наставника. Конечно, наставлять Тарасову — себе дороже. Но, во всяком случае, я смогу немножко перенаправить те или иные потоки. Нежнейшим образом люблю Татьяну Анатольевну, прекрасно отношусь к Яне. Мы дружим. В принципе, нет ничего невозможного», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что хотела бы прокомментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой. Однако заслуженный тренер СССР заявила, что не готова комментировать фигурное катание с Рудковской.