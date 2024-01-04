Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:10

Губерниев: «Рудковская и Тарасова смогут нормально себя чувствовать в комментаторской кабине, если с ними третьим буду я»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на желание известного продюсера Яны Рудковской прокомментировать фигурное катание с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«Я с Татьяной Анатольевной Тарасовой комментировал такое, о чем только можно мечтать. Мы с ней и Олегом Павловичем Табаковым комментировали открытие Олимпиады в Турине 18 лет назад. Поэтому я свой гештальт в этом смысле закрыл по полной программе, как другим и не снилось.
Безусловно, Рудковская и Тарасова смогут нормально себя чувствовать в комментаторской кабине, если с ними третьим буду я. В качестве дядьки-наставника. Конечно, наставлять Тарасову — себе дороже. Но, во всяком случае, я смогу немножко перенаправить те или иные потоки. Нежнейшим образом люблю Татьяну Анатольевну, прекрасно отношусь к Яне. Мы дружим. В принципе, нет ничего невозможного», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что хотела бы прокомментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой. Однако заслуженный тренер СССР заявила, что не готова комментировать фигурное катание с Рудковской.

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
Яна Рудковская
8
7
Читайте также
Эдгард Запашный: умер автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов
В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
Экс-депутат рады раскритиковала русскоязычных боевиков ВСУ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галлямов — о выступлении Валиевой под трек из «Слова пацана»: «Подумал: блин, о нет»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости