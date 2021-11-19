Губерниев назвал фигурное катание флагманским спортом России после короткой программы «Гран-при» Франции

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты короткой программы «Гран-при» Франции. Российские фигуристки заняли весь пьедестал.

«Еще раз убедились в том, что женское фигурное катание — флагманский вид спорта для нашей страны. Примерно, как синхронное плавание летом. Сегодня показали отличный результат. Идет сумасшедшая конкуренция за попадание на Олимпиаду. Надеюсь, наши девушки дружно будут выступать на Олимпиаде. Главное, чтобы травмы и коронавирус обошли их стороной», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По итогам короткой программы «Гран-при» Франции первой стала Анна Щербакова (77,94 балла), второе место заняла Алена Косторная (76,44 балла), Ксения Синицына (69,89 балла) — третья.

Произвольная программа пройдет 20 ноября.