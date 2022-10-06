Губерниев — о Тарасовой: «Надеюсь, Татьяна Анатольевна вернется к активной творческой жизни совсем скоро»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелал здоровья Татьяне Тарасовой.

«Мы с Татьяной Анатольевной дружим давно. Хочу пожелать ей самого крепкого здоровья. Переживал, когда узнал эту новость. Надеюсь, она вернется к активной творческой жизни совсем скоро. Очень ее люблю. Надеюсь, что она поправится в самое ближайшее время», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.



Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.