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6 октября, 19:41

Губерниев — о Тарасовой: «Надеюсь, Татьяна Анатольевна вернется к активной творческой жизни совсем скоро»

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелал здоровья Татьяне Тарасовой.
«Мы с Татьяной Анатольевной дружим давно. Хочу пожелать ей самого крепкого здоровья. Переживал, когда узнал эту новость. Надеюсь, она вернется к активной творческой жизни совсем скоро. Очень ее люблю. Надеюсь, что она поправится в самое ближайшее время», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.
Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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