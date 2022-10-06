Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Панина-Коломенкина»

Елизавета Туктамышева показала лучший результат в короткой программе на «Мемориале Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.

Спортсменка выполнила прокат чисто и набрала 82,76 балла. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц-двойной тулуп и каскад тройной флип.

Второе место заняла Ксения Гущина (69,70 балла), на третьей строчке — Дарья Садкова (69,05).

Женщины представят короткую программу в субботу, 8 октября. Начало — в 09.30 по московскому времени.