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6 октября, 19:37

Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Панина-Коломенкина»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Елизавета Туктамышева показала лучший результат в короткой программе на «Мемориале Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.

Спортсменка выполнила прокат чисто и набрала 82,76 балла. Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц-двойной тулуп и каскад тройной флип.

Второе место заняла Ксения Гущина (69,70 балла), на третьей строчке — Дарья Садкова (69,05).

Женщины представят короткую программу в субботу, 8 октября. Начало — в 09.30 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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