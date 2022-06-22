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Сегодня, 17:43

Губерниев: «Предложил Алине Загитовой свою кандидатуру в качестве боксерской груши»

Губерниев готов выступить в роли боксерской груши для Загитовой
Иван Шитик
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил олимпийской чемпионке Алине Загитовой свою помощь в подготовке к показательному боксерскому поединку.

«Предложил Алине Загитовой свою кандидатуру в качестве боксерской груши! Этакий спарринг на Дне Московского спорта! Пусть вспомнит былое Загитова и побьет как грушу горе-комментатора», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Чемпионка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Алина Загитова проведет показательный поединок с победителем Игр в Токио боксером Альбертом Батыргазиевым.

Бой пройдет 25 июня в Лужниках в рамках Дня московского спорта.

Решение провести боксерский поединок Загитова объяснила желанием «изучить границы своих возможностей и попробовать что-то новое».

Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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