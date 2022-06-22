Рудковская сравнила спортивные эксперименты Загитовой и Трусовой

Жена фигуриста и тренера Евгения Плющенко, продюсер и совладелец школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что боксерский поединок Алины Загитовой привлечет внимание болельщиков во всем мире, как это было с выступлением Александры Трусовой на Неделе легкой атлетики.

«То, что Саша Трусова прыгала в легкой атлетике, привлекло внимание к легкой атлетике, и то, что Загитова сейчас делает — это тоже привлекает болельщиков со всего мира. Я не вижу здесь ничего плохого, это классный коммерческий ход. Тут, как говорится, любые способы хороши, кроме некролога», — сказала Рудковская «РБК Спорт».

Также Рудковская отметила, что боксерский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазиевым поможет поддержать интерес к российскому спорту в отсутствии международных соревнований.

Бой пройдет 25 июня в Лужниках в рамках Дня московского спорта.