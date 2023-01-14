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Сегодня, 14:30

Бетина Попова объяснила, почему многие танцевальные пары распались

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Максим Некрасов и Елизавета Пасечник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» ответила на вопрос, почему многие танцевальные пары распались.

— Есть какое-то объяснение, почему многие танцевальные пары распались?

— Да, многие разошлись, и, казалось бы, скатанные пары должны этим воспользоваться и выигрывать. Из тех, кто распался и встал с новыми партнерами, выиграли только Пасечник/Некрасов — видно, что им удобнее кататься в новом сочетании, и они смотрятся органичнее. Это не значит, что их предыдущие партнеры хуже, они были замечательные. Но Лиза и Максим прямо совпали вместе и сильно шагнули вперед.

У остальных, кто поменялся парами, такой прогресс за сезон не виден. Они, конечно, в чем-то улучшились. Но ощущения, что стали топ-парой, нет. Конечно, создание нового дуэта — это сложный путь. Для меня странно, что многие решились на такой риск. Наверное, нужно уметь ценить своих партнеров и стараться идти дальше с ними. Да, я тоже меняла партнеров. Но мы прошли весь юниорский возраст и поменялись, переходя в мастера спорта.

Но на тот момент было много пар, выступавших много лет вместе. И не было возможности ворваться в танцы и всех снести. Сейчас же такой шанс есть — и у юниоров, и у существовавших год назад пар. Но почему-то так случилось. Хочется надеяться, что к новому сезону останутся хотя бы те дуэты, которые мы имеем в текущем.

Я не удивлена, что танцев нет на Кубке Первого канала. Будем честны — прямо громких имен для болельщиков фигурного катания, которые не так пристально следят за танцами в том числе, нет. Здесь они уступают мужскому и женскому одиночному катанию.

Камила Валиева. «Камиле — огромный респект за Уэнсдэй». Бетина Попова — о знаменитом номере Валиевой, новогодних шоу и Кубке Первого канала
Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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