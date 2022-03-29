Гончаренко заявила, что Щербакова приятно удивила ее в прошедшем сезоне

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделился мнением о выступлении Анны Щербаковой в прошедшем сезоне.

«В очередной раз в этом сезоне приятно удивила Аня Щербакова, которая показала свою стойкость, способность собираться в нужный момент, выдавать чистые прокаты и становиться олимпийской чемпионкой. Нас можно всех поздравить — у нас есть олимпийская чемпионка.

Сейчас прошел Кубок Первого канала, там меня приятно поразила Лиза Туктамышева с новой короткой программой и чистыми тройными акселями, с прекрасным настроением. Надо отдать ей должное — она весь сезон являлась примером для подрастающего поколения", — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании, а также стала второй на чемпионате Европы. На Кубке Первого канала команда 18-летней спортсменки «Красная машина» победила команду «Время первых» Марка Кондратюка.