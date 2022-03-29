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29 марта, 17:15

Козловский: «Сложно предугадать, каким будет следующий сезон»

Российский фигурист Козловский рассказал о планах на ближайшее будущее
Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился планами на ближайшее время.

«Сейчас мы находимся в процессе осмысления проделанной работы и той, что предстоит, чтобы продолжать двигаться вперед. 1 апреля выступаем на показательных в Москве, потом начнем работать над новыми постановками, будем придумывать новые интересные детали для дополнительного украшения наших программ. Сейчас очень сложно предугадать, каким будет следующий сезон.
Боимся ли лишиться соревнования? Не совсем так. Вообще, сказал бы, что для тех, кто напряженно готовился к Играм, прошел весь олимпийский цикл и планирует продолжать карьеру, первый послеолимпийский сезон — это время экспериментов», — приводит RT слова Козловского.

В сезоне-2021/22 Козловский и Бойкова заняли четвертое место на Олимпиаде в Пекине, а также стали вторыми на чемпионате России и выиграли командный турнир в рамках Кубка Первого канала.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/982547-boikova-kozlovskii-kaskad-olimpiada
Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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