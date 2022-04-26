Гончаренко о внутреннем «Гран-при»: «Руки опускать нельзя, а там еще посмотрим, кто будет сильнее»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о возможном проведении внутреннего этапа «Гран-при» в России.

Сегодня, 26 апреля, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прорабатывает эту инициативу.

«Это хорошо, если будет собственный турнир организован. Спортсмены должны соревноваться, несмотря ни на что. В нашей стране фигурное катание любят и болеют за отечественных спортсменов. Есть примеры проведения таких соревнований. Никогда не плохо использовать что-то хорошее и добавить туда немного своего. Пригласить другие страны, которые захотят. Думаю, такие найдутся.

Надеемся, это будет конкурентоспособным турниром. Всегда сложно держать высокий уровень, не соревнуясь с равными или более сильными соперниками. Но это возможно при большом желании. Уровень женского катания у нас очень высокий, как и парного. Мужчинам сложно будет. Но нет ничего недостижимого. Есть пример СССР, где уровень фигурного катания был очень высоким, несмотря на то что соревнования тоже были ограничены. А потом выходили и пробивались, после перерыва. Это спорт, никогда ничего не идет все гладко, всегда что-то меняется. Надо бороться и придумывать что-то свое. Опыт организации соревнований есть, надо это развивать. Руки опускать нельзя, а там еще посмотрим, кто сильнее будет! Все в истории потом будет видно», — приводит Sport24 слова Гончаренко.

Вчера, 25 апреля, стало известно, что ISU не будет проводить этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.