Слуцкая поддержала инициативу Минспорта РФ провести внутренний «Гран-при» по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась об инициативе Министерства спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутреннее «Гран-при» по фигурному катанию.

«Очень здорово, что прорабатываться вопрос не только о проведениях этапов, а вообще о соревнованиях. Их должно быть много, и они не должны уступать количеству, которое есть на сегодняшний день. Задача спортсмена — выступать, тренироваться, а задача Министерства и Федерации — это как можно больше организовать соревнований.

Что по поводу конкуренции? В женском одиночном катании сильные спортсменки и конкуренция в основном состоит внутри нашей страны. В парном катании мы практически самые сильные. В танцах тоже одни из самых сильных. Мальчики немножко уступают, но в любом случае мы имеем возможность видеть, что происходит на мировом уровне. Не думаю, что наши соревнования будут очень сильно уступать. Наоборот они даже будут интереснее, потому что количество девушек у нас огромное, и думаю, что это будут очень яркие и интересные соревнования", — сказала Слуцкая корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Вчера, 25 апреля , стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.