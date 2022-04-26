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26 апреля, 12:56

«Лишним турниром это не будет». Авербух высказался о возможном проведении внутреннего «Гран-при»

Авербух оценил возможное проведение внутреннего «Гран-при» по фигурному катанию
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался об инициативе Министерства спорта и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) провести внутреннее «Гран-при» по фигурному катанию.

«Насколько я понимаю, внутренне «Гран-при» у нас — это этапы Кубка России. Может быть, это будет расширенное «Гран-при» для ближайших стран — Белоруссии, Армении, Грузии и, может быть, Казахстана. В сложившейся ситуации любые соревнования — это всегда плюс. Лишним турниром он не будет», — сказал Авербух «СЭ».

Вчера, 25 апреля, стало известно, что этап «Гран-при» по фигурному катанию в России в сезоне-2022/23 проводиться не будет. Турнир должен был пройти с 26 по 28 ноября 2022 года.

Фигурное катание
Илья Авербух
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