Смирнов заявил, что Тарасовой и Морозову нужно улучшить произвольную программу
Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов высказался о победе российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на «Гран-при США» в Лас-Вегасе.
«Женя и Вова выдали один из лучших своих прокатов короткой. А вот произвольную им надо подтянуть, на крупных стартах это может стать проблемой и помешать удержать лидерство.
Дима Козловский с Сашей Бойковой уже с короткой чувствовали себя не в своей тарелке. Сказываются нервы, не знаю с чем, правда, это связано. На тренировках я видел, как они отлично готовы. Возможно, сказалась акклиматизация, возможно, маленькая площадка», — цитирует Смирнова «Известия».
Спортсмены заняли первое место на турнире в Лас-Вегасе «Гран-при» Skate America, но при этом допустили в произвольной программе несколько грубых ошибок.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1240525/rustam-imamov/amerikanskaia-matchast-trusova-pokazal-sebia-v-boevykh-usloviiakh
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