Смирнов заявил, что Тарасовой и Морозову нужно улучшить произвольную программу

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов высказался о победе российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на «Гран-при США» в Лас-Вегасе.

«Женя и Вова выдали один из лучших своих прокатов короткой. А вот произвольную им надо подтянуть, на крупных стартах это может стать проблемой и помешать удержать лидерство.

Дима Козловский с Сашей Бойковой уже с короткой чувствовали себя не в своей тарелке. Сказываются нервы, не знаю с чем, правда, это связано. На тренировках я видел, как они отлично готовы. Возможно, сказалась акклиматизация, возможно, маленькая площадка», — цитирует Смирнова «Известия».