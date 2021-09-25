Тарасова и Морозов заняли первое место на этапе Кубка России в Сызрани
16:10
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа Кубка России в Сызрани.
За произвольную программу фигуристы получили от судей 142,95 балла. По сумме двух программ они набрали 222,61 балла.
Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (195,46). Тройку замкнули Карина Акопова и Никита Рахманин (193,57).
Сызрань
Кубок России, 1-й этап
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 142,95
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 125,18
3. Карина Акопова/Никита Рахманин — 124,07
Итог
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 222,61
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 195,46
3. Карина Акопова/Никита Рахманин — 193,57
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю