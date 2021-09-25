Тарасова и Морозов заняли первое место на этапе Кубка России в Сызрани

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа Кубка России в Сызрани.

За произвольную программу фигуристы получили от судей 142,95 балла. По сумме двух программ они набрали 222,61 балла.

Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (195,46). Тройку замкнули Карина Акопова и Никита Рахманин (193,57).

Сызрань

Кубок России, 1-й этап

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 142,95

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 125,18

3. Карина Акопова/Никита Рахманин — 124,07

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 222,61

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 195,46

3. Карина Акопова/Никита Рахманин — 193,57