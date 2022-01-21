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Сегодня, 19:23

Ученица Плющенко Жилина заявила, что ей не хватило соревновательной и тренировочной практики

Рустам Имамов
Корреспондент

Фигуристка Вероника Жилина прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Переволновалась. Значит, на тренировках недоработала. Надо больше катать программу под музыку. И отрабатывать, чтобы прыжки были стабильными. Не хватило практики. Я буду стараться, чтобы такого больше не было. И буду работать на тренировках. По поводу дальнейших планов на сезон я пока ничего не знаю», — сказала Жилина.

Отметим, что Вероника допустила несколько падений в прокате и заняла по итогам соревнований 12-е место.

Фигурное катание
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