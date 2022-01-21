Двукратная чемпионка России среди юниоров Акатьева допустила, что недостаточно тренировала каскад

Фигуристка Софья Акатьева, которая стала сегодня двукратной чемпионкой России среди юниоров прокомментировала свое выступление на турнире в Саранске.

«Не очень довольна своим прокатом, была допущена грубая ошибка, которой я ни разу в жизни не допускала. Буду над ней работать, чтобы больше такого не было. Очень обидно — не упала, а просто даже не зашла, не боролась. Это неправильно. Возможно, из-за того, что тренировала (четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов) меньше, чем нужно. И не повторила его перед прокатом. Скорее всего, это сказалось. Больше не буду допускать таких ошибок.

Волнение было сегодня как обычно. Как и перед каждым прокатом. Старалась с ним справиться, но немножечко трясло почему-то. Даже не из-за того, что отбор или что-то в таком духе. Даже не знаю, с чем это связано. Бывает, где-то больше волнуешься, а где-то меньше. Но в целом нужно учиться с этим справляться и набираться опыта. Конечно, очень рада, что получилось защитить этот титул. Очень рада, что получилось отобраться на юниорский чемпионат мира. Очень интересно будет там выступить, потому что это новый этап в моей жизни.

Раздражает ли, когда меня называют лучшей юниоркой России? Я чаще всего не смотрю какие-то сайты. Стараюсь никак на это не реагировать, потому что как это может на меня влиять? Это же другие люди пишут. Не злюсь, ничего такого. Просто есть и все. Ощущаю ли себя лидером сборной? Скорее нет, потому что еще очень много надо работать до лучшей юниорки. Нужно долго идти к этому. И доказать это на ЮЧМ. Буду основательно готовиться к нему", — сказала Акатьева.

Отметим, что Софья попала в состав сборной России на первенство мира среди юниоров, которое пройдет в марте этого года в столице Болгарии Софии.