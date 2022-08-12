Главу Литовской федерации фигурного катания разочаровало участие сына Ванагаса и Дробязко в шоу Навки

Глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене, мама Повиласа Ванагаса, высказалась об участии Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Мне как президенту Литовской федерации фигурного катания и особенно как маме Повиласа очень больно, разрывается сердце и тревожно из-за решения, принятого моими детьми. Искренне прошу прощения у тех людей, которым это причинило боль и разочаровало.

Но я не могу указывать или приказывать своим взрослым детям, хотя пыталась аргументировать, путем дискуссий и долгих споров изложить свою четкую и недвусмысленную позицию по этому вопросу», — приводит слова Ванагене Delfi.

10 августа президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за намерения выступить в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

В 2000 году Дробязко и Ванагас за заслуги перед Литвой были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году в порядке исключения, для того чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.