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Тарасова — о Нугумановой: «Я не принимаю переписку через СМИ. Ко мне еще никто так не обращался»

Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова фигуристки Елизаветы Нугумановой.

«Мне не о чем говорить, потому что девочка мне не звонила, не просила никакой встречи. Я не принимаю переписку через СМИ. Ко мне еще никто так не обращался. Что это такое? Что это за манера, когда всем и так тяжело, что мы находимся без соревнований. Это надо понимать. Что я буду заниматься глупостью какой-то? Буквально глупостью какой-то. Почему она всегда в диалоге со СМИ?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Нугуманова через Матч ТВ.ру ответила Татьяне Тарасовой на ее заявление, что она не верит в травлю спортсменки со стороны тренера.

19-летняя фигуристка рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса. Нугуманова работала с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.

Елизавета Нугуманова
Татьяна Тарасова
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