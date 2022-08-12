Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела Нугумановой

В Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга сообщили, что завершили рассмотрение дела фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая предъявляла претензии к методам работы тренера Евгения Рукавицына.

«Проверка инцидента завершена — мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над «i», все продолжают трудиться. Нугуманова была позавчера в академии, договорилась о том, что теперь она будет тренироваться у Елены Соколовой, а Рукавицын готовит своих спортсменов к новому сезону», — приводит ТАСС слова пресс-службы Федерации.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работала с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.