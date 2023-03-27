Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:40

Главный тренер «Ариса» — о выкупе Кокорина: «Вопрос будет тянуться до последнего»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, как идет процесс выкупа форварда команды Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины».

«Это решение будет не сегодня, не завтра и не послезавтра. Вопрос будет тянуться до последнего. Тем более, если Саша будет продолжать играть в таком же духе, а в «Фиорентине» поменяется тренер, то, наверняка, его захотят там увидеть. Но я хочу, чтобы он остался», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Ранее сообщалось, что кипрский клуб намерен выкупить арендованного у «Фиорентины» российского футболиста.

32-летний Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел 23 матча за кипрскую команду во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-arisa-vopros-vy-kupa-kokorina-budet-tyanut-sya-do-poslednego/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Алексей Шпилевский
1
Читайте также
Опубликованы кадры с места обрушения балки на ж/д путях в Москве
В России предложили обязать банки блокировать интернет-подписки
МИД Польши заявил об отказе передать Киеву все истребители МиГ-29
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции Москвина
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья фигуриста Костомарова
Новости
RSS RSS
Все новости