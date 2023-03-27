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Сегодня, 19:06

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья фигуриста Костомарова

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурист Роман Костомаров пришел в себя после хирургических вмешательств и готовится к реабилитационным мероприятиям. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Все операции завершены. В данный момент проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована. После всех наблюдений начнется следующий этап лечения — подготовка Костомарова к протезированию. По словам источника, фигурист постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1128546-sostoyanie-zdorove-kostomarov
Фигурное катание
Роман Костомаров
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