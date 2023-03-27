Туктамышева: «Пока нет мыслей заканчивать с фигурным катанием»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что не думала о завершении спортивной карьеры.

— У меня пока нет мыслей заканчивать. Но я бы и не хотела загадывать наперед, — цитирует Sport24 Туктамышеву. — Посмотрим, как будут развиваться события, как будет развиваться мое мироощущение, и что будет в следующем сезоне.

— Есть шанс, что в 43 года ты, как Алексей Ягудин, будешь исполнять тройной тулуп?

— Думаю, двойной аксель я буду прыгать очень долго. Для меня это легкий прыжок. Даже интересно, до каких лет смогу его выполнять.

Туктамышева является чемпионкой мира (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), чемпионкой Европы (2015), бронзовым призером европейского первенства (2013).