ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Управление ГИБДД по Удмуртии возбудило дело о нарушении олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой правил дорожного движения, сообщают "Вести. Удмуртия".

Фигуристка 1 мая в Инстаграме опубликовала видео, на котором она управляет внедорожником с непристегнутым ремнем безопасности. Кроме того, ей на момет публикации видео было всего 16 лет (18 мая исполнилось 17), а транспортным средством по российским законам можно управлять с 18 лет.

Загитовой грозит штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.