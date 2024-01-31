Гербольдт уверена, что у Валиевой будет мотивация продолжать карьеру

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров-2008 Катарина Гербольдт уверена, что у Камилы Валиевой будет мотивация продолжать карьеру после дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил об отстранении спортсменки на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

«Безусловно, это очень большой срок. Для любого спортсмена два года, четыре года — это много. Мне кажется, она будет иметь достаточно мотивации для того, чтобы вернуться. С другой стороны, это огромный удар по детской психике. Как с этим справляться, я пока не представляю», — приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

Дисквалификация 17-летней Валиевой закончится в декабре 2025 года, когда спортсменке будет 19 лет.