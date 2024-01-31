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31 января, 08:00

Пост Валиевой после дисквалификации набрал более 120 тысяч комментариев за 16 часов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пост фигуристки Камилы Валиевой в ее Telegram-канале собрал более 120 тысяч комментариев за 16 часов.

30 января 17-летняя спортсменка выложила ролик с фрагментом своего показательного номера с наложенной песней «Сердце» группы Passmurny.

На момент публикации новости под постом спортсменки 124 881 комментарий.

Этот пост стал первым в канале Валиевой после объявления Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

CAS заявил об отстранении фигуристки в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — даты, когда Валиева сдала допинг-пробу, в которой позднее обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Все результаты спортсменки с этого момента аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета результата Валиевой в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России лишилась золотых медалей. Российская команда опустилась на третью строчку. Золото перешло к сборной США, серебро — у Японии.

Дисквалификация Камилы Валиевой действует до 25 декабря 2025 года.

Камила Валиева. CAS принял жесткое решение по делу Валиевой. Четыре года дисквалификации и лишение всех медалей

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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