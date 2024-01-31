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31 января, 06:12

Фигуристы Бояринцева и Плешков начали тренироваться в группе Тутберидзе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дарья Бояринцева сообщила, что она и ее партнер Роман Плешков начали тренировки в группе Этери Тутберидзе.

Фигуристы выступают в парном катании.

«Мы действительно перешли. Сегодня был первый тренировочный день, осваиваемся потихоньку. На льду успели поработать с Алексеем Тихоновым, Филиппом Тарасовым и Дмитрием Зобниным», — приводит ТАСС слова Бояринцевой.

19-летняя Бояринцева и 24-летний Плешков тренируются вместе с мая 2022 года. В сезоне-2022/23 они дважды становились бронзовыми призерами «Гран-при России» и выиграли чемпионат Москвы.

Источник: ТАСС
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