Мишина и Галлямов выступят на этапе Кубка России в Сочи

Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на этапе Кубка России в Сочи. Их фамилии появились в списке участников соревнований.

Также в заявку на турнир попали Софья Самодурова, Елизавета Нугуманова, Алексей Ерохов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Соревнования пройдут с 24 по 28 октября.