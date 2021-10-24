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Мишина и Галлямов выступят на этапе Кубка России в Сочи

24 октября, 16:01
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Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на этапе Кубка России в Сочи. Их фамилии появились в списке участников соревнований.

Также в заявку на турнир попали Софья Самодурова, Елизавета Нугуманова, Алексей Ерохов, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов и Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Соревнования пройдут с 24 по 28 октября.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/results/2122/3etap/index.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора
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