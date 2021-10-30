Валиева выиграла короткую программу на «Гран-при» Канады, россиянки заняли три первых места
06:26
Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на «Гран-при» Канады. За свой прокат она получила 84,19 балла.
Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
«Гран-при»
Skate Canada
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 84.19.
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 81.24.
3. Алена Косторная (Россия) — 75.58.
4. Алиса Лю (США) — 73.63.
5. Карен Чен (США) — 68.74.
6. Маи Михара (Япония) — 67.89.
7. Ли Хэ Ин (Корея) — 62.63.
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 62.61.
9. Эмили Баусбек (Канада) — 59.53.
10. Элисон Шумахер (Канада) — 55.47.
11. Вакаба Хигути (Япония) — 53.30.
12. Мана Кавабэ (Япония) — 53.30.
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