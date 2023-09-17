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Сегодня, 16:30

Фигурное катание, контрольные прокаты: произвольные программы пар

Спортивные пары представят новые произвольные программы на контрольных прокатах в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивные пары выступят с произвольными программами на контрольных прокатах сборной России в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 17:10 по московскому времени.

На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также новоиспеченный дуэт — Алена Косторная и Георгий Куница.

Порядок выступлений спортивных пар 17 сентября:

Первая разминка

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Третья разминка

7. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

8. Алена Косторная — Георгий Куница

9. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Выступления будут доступны на официальном сайте канала, а также онлайн-платформе Okko (по подписке).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Алена Косторная
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Георгий Куница
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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