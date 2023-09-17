Фигурное катание, контрольные прокаты: произвольные программы пар
Спортивные пары выступят с произвольными программами на контрольных прокатах сборной России в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 17:10 по московскому времени.
На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также новоиспеченный дуэт — Алена Косторная и Георгий Куница.
Порядок выступлений спортивных пар 17 сентября:
Первая разминка
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков
3. Карина Акопова — Никита Рахманин
Вторая разминка
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Третья разминка
7. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
8. Алена Косторная — Георгий Куница
9. Таисия Собинина — Денис Ходыкин
Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Выступления будут доступны на официальном сайте канала, а также онлайн-платформе Okko (по подписке).