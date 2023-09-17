Елизавета Туктамышева: произвольная программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Появилось видео произвольной программы фигуристки Елизаветы Туктамышевой в рамках контрольных прокатов сборной России.
26-летняя Туктамышева сохранила пронзительную произвольную программу «Одиночество» из прошлого сезона.
Видео опубликовано на сайте Первого канала.
Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
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