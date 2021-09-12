Российский фигурист Александр Самарин показал свою произвольную программу на контрольных прокатах в Челябинске. 23-летний спортсмен отметил, что хочет выделяться на фоне остальных.

— Выделяться, конечно, хочется. Чтобы было не так, как многие сейчас катают — легкость, любовь, нежность, воздушность... Нет, чтобы были конкретные понятные образы, и их проще было передавать. Музыка хорошая. Есть и сильные моменты.

— С участием нашего фигуриста на Nebelhorn Trophy определено? Вчера говорилось, что вроде бы да (Была информация, что поедет Макар Игнатов. — Прим. «СЭ»)

— Не знаю, кто вам сказал, что все определено. Вопрос был — готовы ли вы? Решение принимаем не мы, бить в грудь я не хочу и не буду, но лично моя задача была — показать себя. Будем считать, что я с ней в какой-то степени справился. Спасибо команде.

— Ваш костюм не все поняли, судя по чатам. Мол, что он там надел?

— Я думаю, это все издавна идет непонимание моих костюмов. Угодить всем трудно. Может, будем дорабатывать. Было получено указание от федерации быть в костюмах. Лично мне он удобен, и он подходит по цветовой гамме и придает легкость фигуры. Образ Адама, первого человека, он прямо оттуда. И костюм должен быть свободен.