Дарья Усачева: «Когда смотрела Токио, очень много нервов потратила, переживала за Авериных как за себя»

Бронзовый призер финала Кубка России-2020/21 Дарья Усачева поделилась эмоциями от встречи с олимпийской чемпионкой и 7-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

— Мне нравится художественная гимнастика, мы общаемся с гимнастками. Болеем за них. Рио- 2016 и Токио-2020 все посмотрела, и Мамун мне особенно понравилась. Она для меня кумир в спортивном плане.

Когда смотрела Токио, очень много нервов потратила, переживала как за себя. Все равно рада за Дину, это высокий результат, понравилась ее лента, чистейшее исполнение. Судейство? Не дело спортсмена оценивать судей, как они оценили, так и оценили. Наши девочки сделали все возможное. Правильно ли ее наградили так же, как чемпионов Олимпиады? Да, мне кажется, заслуженно.