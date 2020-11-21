«Гран-при России» по фигурному катанию: танцы на льду, произвольные танец, трансляция

В субботу, 21 ноября, на этапе серии «Гран-при» в Москве дуэты в танцах на льду представят произвольные программы.

После ритм-танца в топ-6 входят пять пар из России: Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 91,13, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 84,46, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 79,75, Аннабель Морозов/Андрей Багин — 76,21, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 76,10. На шестом месте — Александра Назарова/Максим Никитин из Украины — 74,86.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции произвольных танцев онлайн — в 15:40. На ТВ лучшие выступления покажут в записи после 21:20.

Смотреть «Гран-при России» можно на сайте Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Танцы. Произвольный танец. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября

Первая разминка

Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия) — 15:46

Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия) — 15:54

Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия) — 16:02

Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 16:10

Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) — 16:17

Вторая разминка

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) — 16:32

Анабель Морозова / Андре Багин (Россия) — 16:40

Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 16:47

Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) — 16:55

Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 17:03

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: участники, расписание соревнований и где смотреть трансляции