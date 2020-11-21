«Гран-при России» по фигурному катанию: танцы на льду, произвольные танец, трансляция
После ритм-танца в топ-6 входят пять пар из России: Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 91,13, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 84,46, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 79,75, Аннабель Морозов/Андрей Багин — 76,21, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин — 76,10. На шестом месте — Александра Назарова/Максим Никитин из Украины — 74,86.
Смотреть «Гран-при России» можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции произвольных танцев онлайн — в 15:40. На ТВ лучшие выступления покажут в записи после 21:20.
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Танцы. Произвольный танец. Расписание выступлений. Время начала прокатов 21 ноября
Первая разминка
Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия) — 15:46
Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия) — 15:54
Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия) — 16:02
Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 16:10
Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) — 16:17
Вторая разминка
Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) — 16:32
Анабель Морозова / Андре Багин (Россия) — 16:40
Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 16:47
Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) — 16:55
Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 17:03
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