Валиева посвятила программу памяти о своей бабушке

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала, что посвятила свою короткую программу на этапе «Гран-при» в России бабушке, которая умерла в 2019 году.

— Сегодня я довольна прокатом, довольна, что тренеры похвалили. Я получила удовольствие от катания, но всегда есть, к чему стремиться.

— Как ты восстанавливаешься после тренировок?

— Иду прогуляться с друзьями, собакой, отвлекаюсь от фигурного катания — наверное, так.

— Расскажи о своей короткой программе.

— Это история о бабочке, где я ее ловлю, следую всю программу и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка о памяти погибших. Скорее, я эту программу посвящаю... (тут Камила на несколько мгновений отворачивается и пытается прийти в себя, едва не плача) своей бабашке, которая умерла в 2019 году.