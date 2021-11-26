Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на «Гран-при» в Сочи
Россиянка Камила Валиева одержала триумфальную победу в короткой программе на этапе «Гран-при» в России. За свой прокат она получила 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной.
Второй результат показала другая россиянка — Елизавета Туктамышева (80,10 балла).
Фигурное катание
Сочи (Россия)
«Гран-при»
Rostelecom Cup
Женщины
Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 87,42
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,10
3. Мэрайя Белл (США) — 69,37
4. Мэдлин Шизас (Канада) — 67,49
5. Майя Хромых (Россия) — 64,72
6. Луна Хендрикс (Бельгия) — 64,44
7. Рино Мацуике (Япония) — 62,98
8. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 58,87
9. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 58,19
10. Ольга Микутина (Австрия) — 57,09
11. Екатерина Куракова (Польша) — 56,43
12. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 49,26
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