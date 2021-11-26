Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на «Гран-при» в Сочи

Россиянка Камила Валиева одержала триумфальную победу в короткой программе на этапе «Гран-при» в России. За свой прокат она получила 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной.

Второй результат показала другая россиянка — Елизавета Туктамышева (80,10 балла).

Фигурное катание

Сочи (Россия)

«Гран-при»

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 87,42

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,10

3. Мэрайя Белл (США) — 69,37

4. Мэдлин Шизас (Канада) — 67,49

5. Майя Хромых (Россия) — 64,72

6. Луна Хендрикс (Бельгия) — 64,44

7. Рино Мацуике (Япония) — 62,98

8. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 58,87

9. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 58,19

10. Ольга Микутина (Австрия) — 57,09

11. Екатерина Куракова (Польша) — 56,43

12. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 49,26