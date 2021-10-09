Хабибуллина и Княжук выиграли этап юниорского Гран-при в Линце

Российские фигуристы Наталья Хабибулина и Илья Княжук победили на седьмом этапе юниорской серии Гран-при в Линце.

Хабибуллина и Княжук набрали 188,84 балла по сумме короткой и произвольной программ в парном катании. Второе место заняла еще одна российская пара, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (183,64 балла). На третьей строчке — грузины Карина Сафина и Лука Берулава (179,27).

Третья российская пара Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко заняла четвертое место (163,04).

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Линц, Австрия

Пары

Итоговое положение

1. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия) — 188,84

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Россия) — 183,64

3. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 179,27

4. Екатерина Сторублевцева — Артем Грицаенко (Россия) — 163,04

5. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 160,16

6. Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 156,40

7. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 150,54