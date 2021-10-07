Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy. За свое выступление пара получила 78,33 балла.

Еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 73,76 балла и занимают вторую позицию.

Третье промежуточное место занимают Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады (67,55).

Произвольные программы пары представят 8 октября.

ISU Challenger

Финляндия

Finlandia Trophy

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 78,33

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,76

3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 67,55