Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy
17:02
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy. За свое выступление пара получила 78,33 балла.
Еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 73,76 балла и занимают вторую позицию.
Третье промежуточное место занимают Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады (67,55).
Произвольные программы пары представят 8 октября.
ISU Challenger
Финляндия
Finlandia Trophy
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 78,33
2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 73,76
3. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада) — 67,55
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