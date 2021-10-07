Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ спортивных пар
В рамках первого дня соревнований спортивные пары выступят с короткими программами. Начало — 14.30 по московскому времени.
Следить за короткими программами пар можно здесь. Наши спортсмены выступят в первой и третьей разминках.
Время выхода на лед российских фигуристов:
14.36 Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Finlandia Trophy
16.08 Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Finlandia Trophy
Первая разминка
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 14.30
2. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)
3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)
Вторая разминка
4. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)
5. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)...
7. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США)
Третья разминка
8. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь)
9. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)
10. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16.08
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю