Finlandia Trophy: прямая трансляция коротких программ спортивных пар

В четверг, 7 октября, в Эспоо стартует турнир серии ISU Challenger Finlandia Trophy.

В рамках первого дня соревнований спортивные пары выступят с короткими программами. Начало — 14.30 по московскому времени.

Следить за короткими программами пар можно здесь. Наши спортсмены выступят в первой и третьей разминках.

Время выхода на лед российских фигуристов:

14.36 Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Finlandia Trophy

16.08 Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Finlandia Trophy

Первая разминка

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 14.30

2. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США)

3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия)

Вторая разминка

4. Ванесса Джеймс — Эрик Редфорд (Канада)

5. Елизавета Жук — Мартин Бидар (Чехия)...

7. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США)

Третья разминка

8. Богдана Лукашевич — Александр Степанов (Беларусь)

9. Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт (Германия)

10. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада)

11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 16.08