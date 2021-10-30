Skate Canada, танцы на льду: порядок выхода на лед в произвольном танце
31 октября танцоры представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, российские дуэты Диана Дэвис — Глеб Смокин и Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный занимают 7-е и 9-е места.
Начало — 3.30 по московскому времени. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Хэйли Сэйлз — Николас Вомстикер (Канада)
2. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 3.44
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)
4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 4.00
5. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
Вторая разминка
6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
7. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)
8. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
9. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
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