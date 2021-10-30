Skate Canada, танцы на льду: порядок выхода на лед в произвольном танце

В ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 октября, в Ванкувере продолжится второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

31 октября танцоры представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, российские дуэты Диана Дэвис — Глеб Смокин и Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный занимают 7-е и 9-е места.

Начало — 3.30 по московскому времени. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Хэйли Сэйлз — Николас Вомстикер (Канада)

2. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 3.44

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 4.00

5. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

Вторая разминка

6. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

7. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)

8. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

9. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)