Skate Canada, мужчины: порядок выхода на лед в произвольной программе
17:50
В ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 октября, в Ванкувере продолжится второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.
31 октября мужчины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Натан Чен. Макар Игнатов идет на четвертом месте, Евгений Семененко — пятый, Александр Самарин — восьмой.
Начало — 00:45 по московскому времени. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Морис Квителашвили (Грузия)
2. Томоки Хиваташи (США)
3. Роман Садовский (Канада)
4. Конрад Орзел (Канада)
5. Александр Самарин (Россия) — 1.25
6. Сота Ямамото (Япония)
Вторая разминка
7. Кейдзи Танака (Япония)
8. Евгений Семененко (Россия) — 1.56
9. Макар Игнатов (Россия) — 2.04
10. Киган Мессинг (Канада)
11. Джейсон Браун (США)
12. Нэтан Чен (США)
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