Skate Canada, мужчины: порядок выхода на лед в произвольной программе

В ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 октября, в Ванкувере продолжится второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

31 октября мужчины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Натан Чен. Макар Игнатов идет на четвертом месте, Евгений Семененко — пятый, Александр Самарин — восьмой.

Начало — 00:45 по московскому времени. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Морис Квителашвили (Грузия)

2. Томоки Хиваташи (США)

3. Роман Садовский (Канада)

4. Конрад Орзел (Канада)

5. Александр Самарин (Россия) — 1.25

6. Сота Ямамото (Япония)

Вторая разминка

7. Кейдзи Танака (Япония)

8. Евгений Семененко (Россия) — 1.56

9. Макар Игнатов (Россия) — 2.04

10. Киган Мессинг (Канада)

11. Джейсон Браун (США)

12. Нэтан Чен (США)