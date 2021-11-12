Фигуристы Тарасова и Морозов рассказали о работе с Тутберидзе

Российские парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали выступление в короткой программе на Гран-при Японии. После первого дня соревнований они идут вторыми с результатом 75,78 балла.

«Впечатления не самые хорошие, грубая ошибка на прыжке, он не получился. Мы не смогли улучшить свой максимум, немного расстроены. Будем настраиваться на произвольную, станем злее.

Работа с Тутберидзе? Помимо нее у нас в команде специалисты по парному катанию — целых три, с нами работает команда. Катаемся мы отдельно от одиночников, у нас свои часы на льду. Она приходит к нам, почти весь день на льду проводит", — сказал Морозов.

«Смешанные чувства, не все получилось, но приятно выступать, когда столько болельщиков. Этого не хватает по сезону. В целом программа, за исключением одного элемента, была исполнена хорошо, остальные элементы были сделаны на плюс», — добавила Тарасова.

Произвольная программа состоится завтра, 13 ноября.