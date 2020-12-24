Фигуристы Степанова и Букин рассказали о болезнях, не позволивших выступить в начале сезона

Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин, лидирующие после ритм-танца на чемпионате России (87,28 балла) объяснили свое отсутствие на первых стартах сезона. По словам фигуристки, у нее возникли проблемы со спиной, а затем оба они переболели коронавирусом.

— К сожалению, во время прокатов у меня случилась та же самая ситуация со спиной, что и в предыдущем сезоне, — сказала Александра Степанова. — Нужно было полететь в Германию, чтобы справиться с этой задачей. Потом у меня случилась болезнь. Более-менее поправилась, катались пару недель. А потом заболел Ваня. К сожалению, мы болели порознь. Нам не удалось это сделать вместе как паре. Пропустили очень много времени. У нас было лишь три недели, чтобы подготовиться к чемпионату.

— Мы тоже очень соскучились по зрителям, — добавил Иван Букин. — Устали болеть. Спасибо всем, кто поддерживал. Надеюсь, что теперь мы будем выступать чаще, чем было до этого.

(Дмитрий Кузнецов)